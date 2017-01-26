В Казани к Кубку Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 обновят 350 автобусов

В Казани к Кубку Конфедераций-2017 и Чемпионату мира по футболу-2018 планируется закупить 350 автобусов, 35 трамваем и 70 троллейбусов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин в ходе итоговой коллегии ведомства.

Так, министр отметил, что часть транспортных средств уже закуплена.

- Также начата подготовительная работа в казанском аэропорту. В частности, для увеличения пропускной способности международного сектора до 800 пассажиров в час планируется установка 16 дополнительных кабин паспортного контроля, - отметил Сафин.

Кроме этого, запланирована закупка новой спецтехники наземного обслуживания.