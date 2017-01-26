СМИ: Татарстану продадут уникальный трамвай «Варяг» за 45 млн рублей

Сегодня в Нижнекамске пройдет расширенное заседание коллегии Минтранспорта с участием президента республики Рустама Минниханова, министра транспорта РФ Максима Соколова и помощника президента РФ Игоря Левитина. Специально к этому событию из Москвы привезли презентационный трамвай «Варяг 71-922» - новую разработку «ПК Транспортные Системы», передает «Бизнес Online».

По словам гендиректора «ПК Транспортные Системы» Бориса Борового, эта модель трамвая первая и единственная в России.

- Уникальность его в конструкции в том, что использованы запатентованные низкопольные эластичные поворотные тележки, которые обеспечивают высокий уровень плавности хода, - отметил Боровой.

Также отмечается, что стоимость трамвая составляет 55 млн рублей. Но президент компании готов дать скидку в 20% и продать его за 45 млн рублей, учитывая тот факт, что трамвай разрабатывался в Нижнекамске.