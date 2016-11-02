«Пусть в вашей жизни будет место волшебству». Читатели ProKazan.ru подарили детям праздник

Дед Мороз и Снегурочка вручили малышам игрушки и сладости

Весь декабрь читатели газеты "Город" и портала ProKazan.ru приносили новогодние подарки для детей, чьи родители оказались в непростой жизненной ситуации. Наша благотворительная акция прошла под девизом "Ни один ребенок не должен остаться без подарка!"

Мы развезли всем детям, чьи родители обратились к нам за помощью, новогодние подарки. Расскажем лишь несколько историй, которые стали возможны благодаря нашим читателям.

Среди тех, у кого в гостях побывали наши Дед Мороз и Снегурочка, Арсений Петров, 5 лет. Мальчик живет с мамой, инвалидом второй группы, которая не смогла устроить малышу настоящий Новый год. Но благодаря читателям праздник пришел и в эту семью. Арсений был рад пообщаться с нашими Дедом

Морозом и Снегурочкой даже приготовил для них стишок.

Мы не оставили без внимания и семью Зайнуллиных. Мама Фарида воспитывает вместе с мужем красавицу Мадину, 7 лет. К сожалению, девочка родилась недоношенной с диагнозом ДЦП. Мадиночка не может самостоятельно передвигаться, поэтому путь на городские елки ей закрыт. А мама с папой все свои деньги тратят на лечение и воспитание девочки. Она очень обрадовалась нашим сказочным гостям и рассказала им огромное стихотворение, что для нее довольно сложно.

Также мы побывали в гостях и у Радмилы Закировой, 3,5 года. Девочка живет с мамой в съемной квартире, поэтому большая часть семейного бюджета уходит на жилье. – Дочка очень любит обезьянок, поэтому когда ваши читатели подарили ей символ ушедшего года, она очень обрадовалась, – призналась мама.

Очень обрадовался приходу наших Деда Мороза и Снегурочки и Арсений Кондратьев, 7 лет. Папа Арсения умер за день до рождения сына, мальчика воспитывает одна мама. К несчастью, врачи диагностировали у мальчика ДЦП – он лишь год назад начал ходить. – Каждые 3 месяца ложимся в больницу, – рассказывает мама. – Очень переживала, что Арсений останется без подарка в праздник. Благодаря нашим читателям мальчик получил сладкий подарок и игрушки.

В редакцию газеты «Город» обратилась бабушка Камиля Гараншина, 9 лет, и попросила сделать подарок внуку. Когда Дед Мороз исполнил новогоднее желание ребенка, то и сам получил подарок от бабушки – вязаные носки.

Также мы побывали и у Дианы Ивановой, 7 лет. Девочке было всего 9 месяцев, когда она осталась без родителей. Ее воспитывает бабушка. Одна из наших читательниц подарила ей огромного белого мишку. «Верь своей мечте! Будь искренним и добрым человеком! Пусть в твоей жизни будет место волшебству», – написала Алина Саматова пожелание, которое мы вручили девочке вместе с новым плюшевым другом.

Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили и двойняшек Данила и Дарину Харитоновых, 7 лет. Дети из-за родовой травмы не могут ходить на елки, поэтому когда Дедушка Мороз приехал к ним в гости, дети очень обрадовались. – Спасибо читателям за улыбку на лицах Данила и Дарины, – говорят родители детишек.

Кроме семей из Казани мы также поздравили и подарили подарки от читателей детишкам из города Зеленодольск. И не проехали мимо семьи Гребневых, которые проживают в поселке Борисоглебское. Мама Лейсан одна воспитывает 4 детей. Самому младшему Дарию 1,5 года. Средств к существованию практически нет. Помогают бабушка и дедушка. Дети очень обрадовались подаркам от читателей.

Мы благодарим всех жителей, которые помогли нам провести эту акцию в очередной раз. К сожалению, не все читатели оставили вместе с подарками свои имена, поэтому мы не можем поблагодарить всех лично, мы благодарим Исправительную колонию №2 г. Казани, Елену Кайнову, Софию Ильину, Ольгу Сабирзянову, Алину Саматову и многих других.

Отдельная благодарность нашим партнерам - компании "Тень Чехова" и лично Богдану Стрелкову и Рамине Сейфуллиной, Эльмире Гариповой, руководителя агентства торжеств и романтических свиданий FIESTA EVENT, а также лично Никите Габишеву и Альбине Абдувалиевой - за настоящих Деда Мороза и Снегурочку, которые ездили по деткам.