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В Казани около кладбища нашли частично объеденный труп мужчины

В Казани около кладбища нашли частично объеденный труп мужчины
16+
Фото: ProKazan

В Казани около Ново-Татарского кладбища в заброшенном доме нашли частично объеденный труп мужчины, он был найден накануне около 17 часов. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Тело 58-летнего мужчины без определенного места жительства было найдено в заброшенном доме, погибший был частично объеден животными, - рассказали в полиции.

Предварительно, мужчина скончался около месяца назад.

Следственный комитет ведет доследственную проверку.

ProKazan.ru, 27.01.2017, 13:54
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин27 января 2017, 14:19
Друзья человека.... милые песики такие.
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зооеб27 января 2017, 14:20
ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ!!!! БОМЖА УБИЛИ ДОГХАНТЕРЫ, А ПОТОМ ОБГЛОДАЛИ БЕЛКИ И УТКИ
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Горожанин27 января 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
совсем крыша поехала? это тут причем?
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Горожанин27 января 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
больной У*людок
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Горожанин27 января 2017, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
сколько наркоманов в сети
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Горожданен27 января 2017, 15:12
Собак отловить,и вчерашним уткам отдать на корм вот и вся проблема...
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Горожанин27 января 2017, 15:26
Собаки по природе своей хищники и стервятники.
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Горожанин27 января 2017, 15:27
Лучше бы зоошиза помогла этому мужчине чем собирала бабосы с лохов на содержание и вскормление блоховозов.
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