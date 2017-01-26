В Казани около кладбища нашли частично объеденный труп мужчины

В Казани около Ново-Татарского кладбища в заброшенном доме нашли частично объеденный труп мужчины, он был найден накануне около 17 часов. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Тело 58-летнего мужчины без определенного места жительства было найдено в заброшенном доме, погибший был частично объеден животными, - рассказали в полиции.

Предварительно, мужчина скончался около месяца назад.

Следственный комитет ведет доследственную проверку.