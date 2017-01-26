Верховный суд отменил условно-досрочное освобождение сыну экс-главы Минюста РТ

Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд

Верховный суд Татарстана сегодня отменил решение Приволжского райсуда Казани об условно-досрочном освобождении сына экс-министра юстиции Татарстана Ильдара Курманова, об этом сообщает издание "Idel.Реалии".

Напомним, 9 декабря прошлого года осужденный за мошенничество в 47 млн рублей на 3 года колонии-поселения Ильдар Курманов получил условно-досрочное освобождение.

Сегодня представитель прокуратуры, выступая сегодня на процессе, просил суд отменить решение Приволжского суда Казани об УДО Курманова, назвав его "незаконным и необоснованным". Кроме того, по словам представителя надзорного ведомства, судом "не было учтено отношение Ильдара Курманова к содеянному".

Сам Курманов, выступая в суде посредством видеоконференцсвязи, также просил суд оставить в силе решение о его условно-досрочном освобождении.

- Они мне здесь все воспитание испортят, лучше отпустите, – заявил Курманов.

В Верховном суде в итоге приняли решение отменить решение об условно-досрочном освобождении Курманова и направить дело на новое рассмотрение. В любом случае, срок заключения Курманова истекает 3 марта – именно тогда он должен выйти на свободу.

Напомним, Ильдара Курманова признали виновным в том, что с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года через ООО "СЭМ" своей матери похитил 47 млн руб. у компании "Леруа Мерлен" в ходе строительства гипермаркета в Казани.

Ильдар Курманов пообещал российским представителям французской фирмы получить нормальные и недорогие техусловия и помочь со строительством, но обязательства не выполнил, а "СЭМ" якобы преднамеренно обанкротил.

После этого было возбуждено уголовное дело, свою вину Курманов не признал.

В итоге 23 марта прошлого года Ильдара Крманова приговорили к 6 годам лишения свободы, спустя полгода, 26 сентября Верховный суд РТ смягчил приговор до трех лет в колонии-поселении.