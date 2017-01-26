Власти Казани предложили ввести штрафы за незаконное рытье могил

Соответствующий законопроект намерены внести в Госсовет РТ

Казанская городская Дума предложила ввести штрафы за незаконное рытье могил. Соответствующий законопроект намерены внести в Госсовет РТ, вносящий изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

Сообщается, что для этого кодекс планируется дополнить статьей 3.17 «Нарушение в сфере погребения и похоронного дела». Так, незаконное занятие участка земли для захоронения умершего влечет наложение административного штрафа: на граждан 3-5 тысяч рублей, на юридических и должностных лиц – 5-15 тысяч рублей.

Кроме этого, в документе отмечается, что погребение умерших без надлежаще оформленных документов также влечет наложению аналогичных штрафов.

- Под незаконным занятием участка земли для захоронения умершего понимается погребение как обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти на новом (свободном) участке земли, в том числе не на территории кладбища, - говорится в тексте документа.

А под надлежащим образом оформленными документами понимается разрешение и извещение уполномоченного органа муниципального образования в сфере организации похоронного дела, поясняется в документе.