В Татарстане в «Доме детского творчества» произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня ночью в здании «Дома детского творчества» села Старое Дрожжаное произошел пожар. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что в этот вечер в Доме творчества проводилось дополнительное занятие с детьми, по окончании которого в здании остался только руководитель кружка.

- В 23.10 он закончил вырезать фанеру и ушел домой. Однако лазерный гравер остался включенным в розетку, - говорится в сообщении.

Предварительно, именно из-за нарушения правил технической эксплуатации электроприбора и начался пожар. Площадь возгорания составила два квадратных метра.