Опрос: жители России назвали приемлемый размер пенсии

Большинство жителей России (76,8 процента) назвали приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом сегодлня сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российским государственным социальным университетом (РГСУ).

При этом 36,5 процента респондентов посчитали достаточными выплаты в размере 20–30 тысяч рублей, 28,1 процент опрошенных назвали сумму в 15-20 тысяч рублей. Примерно каждый десятый (11,4 процентов) сообщил, что приемлемый уровень пенсии составляет 10–15 тысяч рублей. Почти четверть респондентов (22,7 процента) хотели бы получать на заслуженном отдыхе более 30 тысяч рублей.

При этом, большинство опрошенных считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов получаемой ранее заработной платы. Только 15 процентов респондентов оценили достаточный размер выплат исходя из коэффициента замещения менее 30 процентов от зарплаты.

Эксперты объясняют столь скромные запросы тем фактом, что пенсионные ожидания россиян формируются исходя из текущего среднего размера социальных выплат - на сегодняшний день в России размер средней пенсии составляет 13 тысяч рублей.