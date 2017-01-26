В Татарстане нашли мертвым 24-летнего парня, который месяц назад уехал на «Ладе» и пропал

Его нашли повешенным в лесу

В Татарстане нашли мертвым 24-летнего Рашида Галимзянова, который 5 декабря прошлого года около 12 часов уехал из поселка Каменка Высокогорского района на "Ладе" 12-й модели и пропал. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, 8 декабря 2016 года мать пропавшего парня написала заявление в отдел МВД России по Высокогорскому району о содействии в розыске ее сына. Высокогорский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РТ возбудил 13 января уголовное дело по статье "Убийство".

- 26 января около 11 часов труп парня в повешенном состоянии был найден в Пестречинском районе в лесу около деревни Средняя Ия. Автомобиль был обнаружен неподалеку, - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства.