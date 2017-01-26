В Казани Риана и Малика попали в список самых популярных имен детей за неделю

За прошлую неделю в Казани родители часто называли своих детей Риана и Малика, эти два имени попали в список самых популярных. Об этом сообщили в ЗАГСе.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Малика, Саида, Риана, Алина, Ева, Ясмина, Тамерлан.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Элизабет, Леон, Ильдана, Радислав, Мадина, Юсуф, Эрик, Асгат, Сати.

Всего в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 434 детей: 204 мальчиков и 230 девочек.

Возраст самой юной матери– 17 лет, самой зрелой – 43 года, самого юного отца – 20 лет, самого зрелого – 53 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1050 граммов, а максимальный – 4890 граммов.