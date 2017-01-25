В РТ мужчина, спасаясь от пожара, потерял сознание всего в паре метров от выхода из дома

Пожар вспыхнул сегодня в 15.45 в жилом доме на улице Чайковского в Бугульме, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели прибыли на место происшествия через семь минут и увидели, что из окна квартиры на последнем этаже вырываются языки пламени. На улице толпились жильцы дома, которые самостоятельно покинули жилые помещения. Они рассказали сотрудникам МЧС, что в помещении, возможно, находится хозяин квартиры.

Когда пожарные поднялись на пятый этаж, в подъезде было сильное задымление. О помощи никто не просил. Водитель специализированного автомобиля установил автолестницу и направил ее в окно горящей квартиры. Пожарные вошли через входную дверь и потушили огонь за шесть минут после прибытия на место.

В квартире нашли едва живого 28-летнего хозяина квартиры. Он лежал в коридоре головой к выходу на полу в бессознательном состоянии. Спасатели незамедлительно эвакуировали его и передали бригаде скорой помощи. Медики доставили мужчину в Бугульминскую ЦРБ, где ему диагностировали отравление дымом.