Новогодняя набережная под Кремлем проработает до 29 января

Новогодняя площадка на Кремлевской набережной проработает до воскресенья 29 января, об этом сообщает официальный сайт kremlinnab.ru.

В этот день пройдут проводы Деда Мороза в сказочном городке. Причем на прощание сказочный персонаж обойдет свои владения, устроит фотосессию со всеми желающими, а затем отправится на волшебном паровозе в Великий Устюг. Начало праздника — в 19:00.

С 10 февраля «Сказочный городок» сменит декорации и тематику. Сюда вернутся Аллея влюбленных, стена признаний и волшебное дерево, которое будет исполнять желания. Появятся новые, необычные световые инсталляции и фотозоны.

В городке на пирсе Деда Мороза и эльфов сменит «Школа магии и волшебства», где появятся фотозона «Волшебная гостиная», островок магии и много других развлечений. На набережной оставят ясли, мастерскую, киношар, сноутюбинговые горки и детскую площадку.

Напомним, этой зимой Кремлевская набережная пользовалась большой популярностью у жителей и гостей Казани: с начала открытия в декабре площадку развлечений посетили почти полмиллиона человек.