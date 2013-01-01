КАК ПРОПАДАЮТ ДЕТИ

Хотелось бы рассказать о факторах риска, которые вызывают у ребенка желание уйти в никуда.



Возраст

В возрасте 10 -13 лет у ребенка происходит переосмысление родительского авторитета, поэтому возникает негатив по отношению к указаниям. Не все родители способны относится к такому явлению с пониманием. Многие обижаются или злятся, и соответственно отношения портятся.



Низкая материальная обеспеченность или упреки

Когда дома холодно-голодно и неуютно, или когда все есть, но каждым куском и покупкой упрекают ( «мы для тебя все делаем, а ты…»), велика вероятность, что ребенок начнет искать «лучшую долю».



Совет родителям: признавайте потребности ребенка, если нет возможности что-то купить, то объясните, почему не получается, не обесценивая при этом его желания.



Низкая успеваемость в школе

Если ребенок испытывает постоянный стыд за оценки или постоянно находится в состоянии конфликта с педагогами или сверстниками, то от такого давления может возникнуть идея «убежать».



Что бы ни случилось, у ребенка должна быть идея, что родители разберутся и защитят. Часто еще в юном возрасте ребенок, упав, например, вместо понимания и ласки получает упреки: «Я же тебе говорила, надо было аккуратно идти», или «сама виновата». Правильнее посочувствовать, утешить, а потом уже оценивать действия, которые привели к травме. «Сынок, тебе очень больно, чем помочь, можно было эту ямку обойти, да?»



Негативная оценка родителями

Если в течение дня ребенок чаще слышит ругань, замечания, негативную оценку, то его образ себя «Я плохой». Я плохой, значит никому не нужный. А если я никому не нужный, то…



Важно соблюдать баланс между похвалой и руганью. Родителям часто кажется, что если ребенка хвалить, то он «расслабится». Хуже будет. Если ребенок постоянно чувствует себя плохим, то у него не появится желания вести себя хорошо, а когда ему говорят, чем он нравится, то это вдохновляет.Ничего страшнее, чем быть в глазах родителей неудачником, для ребенка нет. Такой ребенок неадекватно оценивает опасность.

