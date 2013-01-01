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КУДА
ПРОПАДАЮТ
ДЕТИ
Люди в нашей республике пропадают регулярно. Чаще всего это происходит с пожилыми и детьми. Согласно официальной статистики МВД РТ в 2016 году в Татарстане пропало 377 детей. Двое из них пропали без вести или погибли. Для сравнения, в 2015 году пропали 366 детей.

Портал ProKazan.ru попытался понять, куда пропадают дети.
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История 8-летней Василисы шокировала всю страну. 2 февраля 2013 года девочка не вернулась домой после школы. Искать девочку полицейским помогали обычные люди, которые после работы шли прочесывать лес или расклеивать листовки. Василису искали несколько тысяч человек. Ее истерзанное тело нашли спустя сутки, еще через день задержали убийцу — 30 летнего Фарруха Ташбаева
В Казани работает несколько организаций по поиску пропавших людей. Самая известная из них — это «Лиза Алерт».

- К сожалению, региональные отряды образуются после трагедии, - рассказал порталу ProKazan.ru руководитель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. - История деятельности «Лиза Алерт» в Татарстане началась с истории Василисы Галицыной.

Сам отряд «Лиза Алерт» появился в 2010 году после инцидента в подмосковном Орехово-Зуево. Тогда пятилетняя Лиза Фомкина потерялась в лесу вместе с тетей. В течение пяти дней ее практически никто не искал. Когда информация о пропавшей появилась в интернете, около 500 добровольце вышли на ее поиски. Лизу нашли на десятый день после исчезновения. Если бы не запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС, то девочка была бы жива. Экспертиза установила, что ребенок погиб от переохлаждения за день до обнаружения. .

КАК ПРОПАДАЮТ ДЕТИ

Дети пропадают по совершенно разным причинам. Самый распространенный случай — это «бегунки», то есть дети, которые сами убежали из дома от проблем в семье. Например, от страха за плохую отметку или из-за пьющих родителей.

Реже происходят случаи, когда дети теряются в городской среде. Как правило это происходит с малышами до 6 лет. У них отсутствует чувство опасности, поэтому они могут заиграться и убежать от родителей далеко.

Похищения — самый опасный, но, к счастью, и самый редкий случай пропажи детей. Особенно опасны похищения, совершенные с целью сексуального насилия. Заканчиваются они печально. Дети, как правило, гибнут, и все это происходит очень скоротечно. Время жизни ребенка после такого похищения — несколько часов. Поэтому очень важно как можно быстрее начать поиски ребенка.

ВАЖНО!
Люди думают, что заявлять о пропаже человека можно только через трое суток. Это не так! Заявка должна быть принята сразу.

КАК ИЩУТ ДЕТЕЙ

Григорий Сергеев, руководитель отряда .
- Все случаи похищения детей требуют немедленной реакции большого количества людей, - объясняет Григорий Сергеев. - Это касается не только наших добровольцах, но и всего общества.

Если мы не знаем, кто похититель и где он держит ребенка, то единственное спасение - в информационном давлении. Распространяя ориентировки в СМИ, пабликах и расклеивая их на столбах, мы покрываем район поисков изображением ребенка, чтобы преступник знал - незамеченным он не пройдет. Это давление приводит к тому, что детей отпускают. В нашей практике такие случаи были.

Как показывает мировая статистика, если оперативно организовать поисковые мероприятия, то шансы спасти ребенка - 98 процентов.

Недавняя история из Оренбурга очень показательна в этом случае. Там мама пришла с заявлением в полицию, уже через полчаса информация о пропавшем ребенке была распространена в Интернете, четыре крупных автопаблика организовали патрули дорогах. Все эти действия дали результат - спасенный ребенок.

И, наоборот, вспомните историю, которая произошла у вас в Татарстане с погибшей девочкой (Василисой Галициной - прим. автора). Местные жители, не зная о том, что похищен ребенок, помогли преступнику вытолкать машину из сугроба. При этом они даже не проявили интерес к плачущему в салоне ребенку, хотя это могло бы спасти жизнь. Это все последствия запоздалой реакции.
Статистика поисков отрядом "Лиза Алерт" в Татарстане*

2016 год - 7 детей в поиске, все найдены живыми
2015 год - 3 детей в поиске, все найдены живыми
2014 год - 1 ребенок в поиске, найден утонувшим
2013 год - 4 ребенка в поиске, 3 найдены живыми

* - данные по форуму "Лиза Алерт" (Татарстан)
Кстати, каждая заявка заявка в "Лиза Алерт" проходит через несколько систем контроля. Это делается для того, чтобы отфильтровать ложные сообщения и получить всю необходимую информацию для поиска. На каждый случай, будь то "бегунок" или похищение, у отряда свой план поисковых мероприятий.
Кстати, в отряде «Лиза Алерт» любят вспоминать удивительную историю, которая вселяет надежду в тех, кто до сих пор ищет своих пропавших детей.

- Около 4 лет назад нам упала заявка: 20-летний Илья Быков пропал по пути в Казань, - рассказывает Айгузель Хайриева. - Казалось, мы сделали все возможное и невозможное, чтобы найти его. Расклеили сотни ориентировок, опросили десятки людей, но все напрасно. И вот спустя 2 года и 2 месяца Илья находится. Оказалось, что он потерял память. Все это время семья ждала его. И дождалась.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ РЕБЕНКА

Хотелось бы рассказать о факторах риска, которые вызывают у ребенка желание уйти в никуда.

Возраст
В возрасте 10 -13 лет у ребенка происходит переосмысление родительского авторитета, поэтому возникает негатив по отношению к указаниям. Не все родители способны относится к такому явлению с пониманием. Многие обижаются или злятся, и соответственно отношения портятся.

Низкая материальная обеспеченность или упреки
Когда дома холодно-голодно и неуютно, или когда все есть, но каждым куском и покупкой упрекают ( «мы для тебя все делаем, а ты…»), велика вероятность, что ребенок начнет искать «лучшую долю».

Совет родителям: признавайте потребности ребенка, если нет возможности что-то купить, то объясните, почему не получается, не обесценивая при этом его желания.

Низкая успеваемость в школе
Если ребенок испытывает постоянный стыд за оценки или постоянно находится в состоянии конфликта с педагогами или сверстниками, то от такого давления может возникнуть идея «убежать».

Что бы ни случилось, у ребенка должна быть идея, что родители разберутся и защитят. Часто еще в юном возрасте ребенок, упав, например, вместо понимания и ласки получает упреки: «Я же тебе говорила, надо было аккуратно идти», или «сама виновата». Правильнее посочувствовать, утешить, а потом уже оценивать действия, которые привели к травме. «Сынок, тебе очень больно, чем помочь, можно было эту ямку обойти, да?»

Негативная оценка родителями
Если в течение дня ребенок чаще слышит ругань, замечания, негативную оценку, то его образ себя «Я плохой». Я плохой, значит никому не нужный. А если я никому не нужный, то…

Важно соблюдать баланс между похвалой и руганью. Родителям часто кажется, что если ребенка хвалить, то он «расслабится». Хуже будет. Если ребенок постоянно чувствует себя плохим, то у него не появится желания вести себя хорошо, а когда ему говорят, чем он нравится, то это вдохновляет.Ничего страшнее, чем быть в глазах родителей неудачником, для ребенка нет. Такой ребенок неадекватно оценивает опасность.

Надия Праздникова
Детский психолог
Автор: Роман Афанасьев
Фото: отряд «Лиза Алерт», pixabay.com, из личного архива Григория Сергеева
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