В Следственном комитете Татарстана уволили 6 руководителей отделов из-за утраты доверия

В Татарстане уволили 6 руководителей следственных отделов СУ СК России по РТ в 2016 году из-за утраты доверия. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии руководитель СУ СК России по РТ Павел Николаев.

- Мы не покрываем своих сотрудников. В прошлом году за злоупотребления по службе были переданы в суд дела в отношении замруководителей Заинского и Сабинского межрайонных следственных отделов – Назипов и Самигуллин, - отметил глава ведомства.

Николаев также сказал, что за совершение 190 преступлений привлечены к ответственности 45 человек, в отношении которых действует особый порядок судопроизводства, так как среди них – адвокат, 33 депутата муниципальных органов, 4 главы сельских поселений, 4 члена участковых избирательных комиссий, 1 следователь органов внутренних дел.

- Будем так же жестко работать и в этом году. Недобросовестным сотрудникам не место в следственных органах, - добавил Николаев.