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Раздача стартует: казанцы с 1 февраля смогут получить по гектару земли на Дальнем Востоке

Раздача стартует: казанцы с 1 февраля смогут получить по гектару земли на Дальнем Востоке
16+
Фото: Pixabay
Землю можно получить на территории Якутии, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа

Жители Казани с 1 февраля смогут бесплатно получить по 1 гектару земли на Дальнем Востоке, об этом сегодня сообщается на сайте пресс-службы мэрии города.

- С 1 февраля 2017 года специалисты МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ) будут принимать заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток", которая размещена на сайте "Надальнийвосток.рф", - говорится в сообщении.

Уточнить адреса и график работы офисов МФЦ можно на сайте или по телефону 8-800-100-34-34.

Где и как можно получить землю

Выбрать участок можно самостоятельно на сайте "Надальнийвосток.рф", предварительно зарегистрировавшись на портале.

Любой россиянин может получить 1 гектар земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, на территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области или Чукотского автономного округа.
 
По истечении пяти лет участок можно будет оформить в аренду или получить в собственность. При этом купля-продажа полученной земли не допускается. Нельзя его и сдавать в аренду или передавать в пользование иностранцам или созданным при их участии компаниям, а также людям без гражданства.

Участки, относящиеся к землям лесного фонда, можно будет получить в собственность только после 15 лет его надлежащего использования и только при условии его предварительного перевода в земли иных категорий, - говорится в законе.

Граждане могут подавать совместные заявки на землеотводы, но не более 1 гектара на 1 человека. Для получения участка необходимо написать заявление. Все подробности процедуры получения земли можно прочитать в законе.

Реакция казанцев

Отметим, ранее ProKazan.ru решил провести опрос среди читателей, чтобы узнать, готовы ли они отправиться на Дальний Восток, если им бесплатно выдадут гектар земли.

Практически половина респондентов не готова принять предложение Владимира Путина. Их не убедил даже целый гектар бесплатной земли.

Из 437 респондентов только 107 горожан оказались готовы к переезду на Дальний Восток и освоению подаренной земли.

28% опрошенных, кажется, всерьез задумались над переездом.

Кстати

Дальний Восток - это восточная часть России. Крупнейшие города - Якутск, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск.

Население этого региона стремительно сокращается. К слову, при сохранении существующих тенденций Магадан останется без населения через 57 лет, а Чукотка — через 66 лет.

Н. Вильданов, 26.01.2017, 14:56
Тэги: Казанцы, Политика
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Комментарии

Горожанин26 января 2017, 14:59
https://
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мутин26 января 2017, 15:00
там нет ничего,как там жить строить?как вообще можно такое предложить?!тут концы с концами еле сводишь...либо путин не соображает что предлагает либо это все мулька типа забота о население россии-смотрите в россии бесплатно земли раздают!какой хороший там призидент
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Уху евший26 января 2017, 15:02
Хаха, фотка в тему :-D
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Уху евший26 января 2017, 15:02
Мусину и прочим чинушам под Магаданом дайте
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Горожанин26 января 2017, 15:04
'!Хотите денег, идите в бизнес '' :-D Может, это тайная операция по переселению? :-P
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Горожанин26 января 2017, 15:06
Есть два типа трагедий в жизни. Первый — не получить того, что ты хочешь. Второй — получить это.
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Горожанин26 января 2017, 15:12
А там своих нет, что ли?
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