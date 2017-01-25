Завтра в Вахитовском и Советском районах Казани не будет света

Завтра, 27 января, в ряде домов Казани отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 8.00 до 17.00 не будет света в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.

Кроме этого, отключат свет в ряде промышленных и административных зданий Вахитовского района.