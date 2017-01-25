В Челнах парень убил соседа, который гладил его по колену и шептал на ухо пошлости

В Набережных Челнах 24-летний мужчина убил своего соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств. Об этом сообщает chelnyltd.ru.

Происшествие произошло в поселке ЗЯБ. Молодой человек зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Однако тот стал его совращать — гладить по колену, нашептывать неприличные вещи, а после прямо предложил вступить с ним в интимную связь.

- Парень от возмущения вскочил, ударил несколько раз кулаком по лицу соседа и ушел, хлопнув дверью, - говорится в сообщении.

Однако через некоторое время молодой человек вернулся в комнату к соседу, чтобы проверить его состояние. Но тот по-прежнему продолжил домогательства.

- Это еще больше разозлило челнинца. Он прижал соседа к стене и стал душить. А после взял кухонный нож и всадил его в живот соседа, - рассказали следователи.

Отмечается, что как только мужчина осознал, что сделал, он спустился на вахту и хотел рассказать о слушившемся. К этому моменту на вахту подошла жена с ребенком 24-летнего мужчины. Однако раненый сосед тоже спустился на вахту и стал оскорблять жену приятеля. Не выдержав оскорблений, мужчина ударил соседа ножом в спину.

Потерпевший скончался через несколько дней в больнице. В итоге суд приговорил 24-летнего челнинца к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима.