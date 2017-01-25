В Казани две машины полицейских застряли в снегу около старого аэропорта

В итоге их смог вытащить только специально вызванный "Камаз"

В Казани сегодня неподалеку от старого аэропорта около улиц Патриса Лумумбы и Альберта Камалеева в снегу застряли два экипажа вневедомственной охраны, об этом сообщил народный корреспондент портала Иван Игнатьев.

- Сегодня утром примерно в 7:50 один из экипажей вневедомственной охраны, вероятно, "прочесывая" местность, решил срезать путь и проложить новую дорогу до территории старого аэропорта. Проехав метров 100, "УАЗ Патриот" встал намертво. Сотрудники вышли, попытались вытолкнуть автомобиль, но у них не вышло абсолютно ничего, и они вернулись в своей автомобиль.



Через 10 минут подъехал второй экипаж, однако итог смешон и печален - оба экипажа застряли в снежном плену. Лишь спустя час к ним подъехал "Камаз" и все-таки вытащил их, - рассказал Иван.