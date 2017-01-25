В годовщину смерти исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой выйдет ее новый клип

В первую годовщину смерти исполнительницы хита «Туган як» Васили Фаттаховой будет презентован ее новый клип. Об этом сообщает ProUfu.ru.

Сообщается, что клип на песню «Fүмер буйы көткән бәхетем» («Долгожданное счастье») был снят в сентябре 2015 года.

- Это была одна из ее любимых песен, и она очень надеялась, что публика примет клип благосклонно, - сказал муж Васили Ильгиз Абдракипов.

Напомним, известная татарская певица, исполнительница песни «Туган як» Василя Фаттахова скоропостижно скончалась в Уфе ровно год назад. Ей было всего 36 лет.

27 декабря 2015 года певица родила второго ребенка, после чего оказалась в реанимации в результате возникших осложнений. После нескольких операций она скончалась. Василя Фаттахова родила девочку в конце декабря в 4-м роддоме Уфы, ей сделали кесарево сечение. Ребенка оставили в отделении для выхаживания недоношенных детей, а Василю перед Новым годом выписали домой. В начале января певица поступила в инфекционную больницу Уфы с подозрением на отравление. После ее увезли в 6-ую больницу, где сделали операцию. К сожалению, после операции стало еще хуже, Василю перевели в РКБ, где она и скончалась.

Справка



Фаттахова, Василя Разифовна — народная артистка Республики Башкортостан, народная артистка Республики Татарстан, певица из Башкортостана, исполняющая песни на татарском и башкирском языках. Популярность обрела как исполнительница песни композитора Урала Рашитова «Туган як» на татарском языке. Песня была признана лучшей в номинации «Интернациональная песня» на фестивале эстрадной песни «Хрустальный соловей», а также стала лауреатом в номинации «Лучший хит 10-летия» ежегодного международного фестиваля татарской песни «Татар җыры» в 2008 году.