В Иннополисе создали робота «Гагарин», способного распознавать эмоции и работать гидом

"Гагарин" пока что может распознать гнев, удивление, радость, страх, пренебрежение, отвращение и грусть, а также рассказать, например, о космосе или назвать предметы, которые он видит

В университете Иннополис был разработан робот, способный распозновать эмоции собеседника, имитировать их самому, понимать речь и поддерживать разговор с человеком, его назвали "Гагарин". Об этом сообщают "Известия".

На данный момент этот робот только прототип - он состоит только из человекоподобной головы с 30 моторчиками под резиновой кожей, в глаза которого встроены видеокамеры, роль мозга играет программное обеспечение в ноутбуке, который соединен с роботом проводами. В перспективе предполагается собрать полноценного робота — с телом и конечностями.

"Гагарин" пока что может распознать гнев, удивление, радость, страх, пренебрежение, отвращение и грусть, а также рассказать, например, о космосе или назвать предметы, которые он видит. Роботы с эмоциями смогут заменить людей в любых профессиях, связанных с общением, — например, работать преподавателями, продавцами и гидами.

- Если вы хотите быстрого и естественного взаимодействия с роботами, понимание эмоций имеет решающее значение. Робот сможет стать сотрудником ресепшн, музейным гидом, работать в торговом центре. Может имитировать исторического героя. Он будет сотрудничать с людьми, избавит их от скучных задач и позволит перейти к более творческим, - сообщил Николаос Мавридис, руководитель лаборатории когнитивных робототехнических систем университета Иннополис.

В зависимости от конфигурации нынешняя стоимость робота — от $5 тыс. до $50 тыс. Но в будущем, если производство роботов станет массовым, цена может снизиться.

Напомним, в августе этого года президент РТ Рустам Минниханов во время визита в Иннополис познакомился там с другим роботом, который был представлен на выставке “Информационные технологии в образовании”.