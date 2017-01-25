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Сегодня в Казани ожидается снег и 22 градуса мороза

Сегодня в Казани ожидается снег и 22 градуса мороза
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня в Казани ожидается облачная погода, местами небольшой снег, метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 20-22 гр.мороза. На дорогах гололедица. 

Люция Кашапова, 26.01.2017, 06:14
Тэги: Погода
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