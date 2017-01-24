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В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за угрозы гриппа

В колониях Татарстана запретили длительные свидания из-за угрозы гриппа
16+
Фото: ProKazan

В колониях Татарстана были запрещены длительные свидания осужденных с родственниками, такое решение было принято из-за эпидемии гриппа в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также к работе не допускаются сотрудники с признаками ОРВИ и гриппа, временно отменены отпуска. Больных осужденных с симптомами гриппа изолируют от других заключенных. Подобные меры продлятся до окончания эпидемии.

- Случаев заболевания гриппом среди осужденных на данный момент нет. Заболеваемость ОРВИ невысокая, характерная для сезона. Эпидпорог не превышен, - цитирует "Татар Информ" слова представителя ведомства.

Также для профилактики вирусных заболеваний родственникам разрешено в неограниченных количествах передавать осужденным лук и чеснок.

Напомним, ранее стало известно, что больницы Казани переведены на усиленный режим работы из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. "Несмотря на то, что наметилась тенденция снижения обращений от населения по поводу вирусных заболеваний, ситуация остается напряженной. Заболеваемость стабильно высокая особенно среди детского населения вирусными инфекциями, кроме того, появились случаи гриппа", - говорила замруководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

Н. Вильданов, 25.01.2017, 16:26
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин25 января 2017, 17:09
Первый раз в жизни такое слышу.
О здоровье заключенных начали заботиться?
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Горожанин25 января 2017, 17:11
Уж как только сатрапы над людьми не издеваются, какими бы они не были. Брейвика не хватает на нашу татарстанскую службу исполнений наказаний, он бы их жалобами завалил. Здоровье заключённых надзирателей точно мало интересует.
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