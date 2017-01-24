Мутко о возводимой ПСО «Казань» «Самара Арена»:проблема в том, что заказчик - сама область

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что «Самара Арена» является единственным стадионом, который отстает по темпам строительства, пишут «Известия».

— Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика, но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20–25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы.



Сейчас задача — найти компромис в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика, - заявил Мутко.

На данный момент процесс возведения арены перешагнул отметку 50%. По словам руководителя компании «Спорт-Инжиниринг» Алексея Милованова, строительство стадиона вернется в график до конца февраля. Возведение объекта должны завершить до конца 2017 года, передает ProGorodSamara.ru.