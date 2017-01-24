Власти Татарстана: будущий мусоросжигательный завод под Казанью - безопасен

При строительстве завода будут применяться современные технологии, которые сильно отличаются от технологий 25-летней давности

В Министерстве строительства Татарстана ответили активистам, которые попросили перенести будущий мусоросжигательный завод под Казанью «подальше» от города, в ведомстве заявили, что завод полностью безопасен. Об этом говорится в письме первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова, адресованном экоактивистам.

По данным чиновника, при строительстве завода будут применяться современные технологии, которые сильно отличаются от технологий 25-летней давности, которыми оперируют активисты. Фролов описал процесс переработки отходов на будущем объекте, приведя примеры работы таких заводов в странах Европы.

- При размещении мусоросжигательного завода в районе полигона Восточный расстояние до нормируемых объектов социальной инфраструктуры более чем в два раза превышает ориентировочный размер СЗЗ (санитарно-защитной зоны), - говорится в сообщении.

Фролов привел в пример Швейцарию, в которой сжигается 99% отходов. При этом страна — один из лидеров Европы по чистоте воздуха.

Строительство завода начнется в 2017 году, работу он начнет в 2021 году.

- Реализация этого проекта в Казани позволит реально достичь нулевого уровня захоронения отходов, - отмечается в письме.

В конце прошлого года стало известно, что правительство России утвердило проект строительства на территории страны пяти мусоросжигающих заводов. Четыре из них построят до 2023 года в Московской области, один — в Казани.

Всего на строительство мусоросжигательных заводов планируется потратить 150 миллиардов рублей, из которых по 60 миллиардов рублей составят кредиты российских и иностранных банков, а 30 миллиардов рублей предоставит консорциум инвесторов. Планируется, что на проект не будут тратить средства из федеральных или региональных бюджетов.

Карта экоактивистов