В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые пропустили рак у пациента

В Набережных Челнах Следственный комитет возбудил дело на врачей поликлиники №6, которые не заметили рак у 60-летнего пациента, от которого он скончался. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- Пациент обратился в поликлинику в 2014 году. В ходе ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработники не определили у него рак мочевого пузыря. 3 ноября 2016 года пенсионер скончался, - рассказали в правоохранительных органах.

По данному факту 23 января СК возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Идет расследование.