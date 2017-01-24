Чиновники призывают казанцев подкармливать зимующих в городе уток

Жителей Казани призывают подкармливать зимующих в городе уток-крякв. С таким призывом к казанцам обратились в Управлении по охране и использованию объектов животного мира РТ.

- В связи с частыми обращениями граждан в Управление о зимующих утках на водоёмах Казани информируем, что на территории города осталось большое количество уток-крякв, которые не улетели в места своих постоянных зимовок. Поэтому обращаемся к жителям не беспокоиться о состоянии уток, а принимать активное участие в их подкормке, - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства также отмечают, что кряква отличается повышенной адаптируемостью к любым условиям обитания. Традиционно селится на водоемах с буйной растительностью и успешно может жить даже в условиях городской среды – в парках, на близлежащих озерах и других водоемах.

Справка



Утка-кряква — самая многочисленная дикая утка на территории России, обитательница почти всех речных долин, прудов и озер. Дикие утки также обитают и на территории Европы, захватывая часть Северной Африки, Азии (к югу до Месопотамии), Кашмира, Японии и Монголии.