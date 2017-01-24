В Нижнекамске арестован директор вуза, «ставивший» экзамены мигрантам за 144 тыс рублей

В Нижнекамске взят под стражу директор местного филиала МГЭУ 43-летний Олег Галеев, который за 144 тыс рублей «ставил» экзамены по русскому языку мигрантам. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на СО СУ СК России по Нижнекамску.

По данным следствия, он через посредницу разрешал «ставить» экзамены по русском языку мигрантам, иностранцам и лицам без гражданства.

Однако в конце прошлого года женщина была поймана нижнекамскими полицейскими с поличным при получении взятки в размере 3 тысяч рублей от иностранного гражданина. В процессе следствия с ней было заключено досудебное соглашение, по условиям которого она признала вину и дала необходимые следствию показания.

Так, после показаний его коллеги в отношении Галеева было возбуждено уголовное дело по статьям «Коммерческий подкуп» и «Посредничество в коммерческом подкупе».

- Директору филиала МГЭУ Олегу Галееву вменяется в вину пять эпизодов, в ходе которых он лично получил из рук коллеги, выступающей в качестве посредницы, до 150 тысяч рублей. Деньги передавали граждане Узбекистана и Таджикистана, - сказал старший следователь СО СУ СК России по Нижнекамску Михаил Мещанов.

В настоящее время Олег Галеев находится в следственном изоляторе Чистополя. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Расследование продолжается.