Казань сегодня: махинации со вкладами и неизвестные капли от имени легендарного врача

Самые интересные новости этого дня в одном материале

Капнуть мед в глаза? Как казанцам продают препараты, выдавая за чудо от именитого врача

В редакцию портала ProKazan.ru обратилась жительница Казани, которая рассказала, что купила на выставке-продаже некие чудо-капли для глаз, якобы разработанные известным офтальмологом 20 века Федоровым, после использования которых у нее сильно воспалились глаза. По словам Галины Сергеевой, она поддалась на рекламу в газете о народной медицине, которую ей положили в почтовый ящик.

Прежде, чем браться за тему, мы решили разобраться в ситуации и для начала прочитали в Интернете, что это за капли и могут ли они быть опасны. Первое, что выдал Google - Осторожно – «глазные ЧУДО капли». На ярмарке-продаже, где наша героиня купила препарат, нам не смогли внятно объяснить, когда применяются эти капли, лишь ссылаясь на название "Экстракт алоэ по С.Федорову".

Мы связались с Межотраслевым научно-техническим комплексом "Микрохирургия глаза имени академика Федорова" в Москве, где работал Федоров. Там нам прокомментировали, что Святослав Федоров не имеет никакого отношения к разработке подобных капель.

Полное расследование читайте в нашем материале.

В Казани начали высаживать деревья с браслетами

В Кировском и Московском районах Казани начали высаживать деревья и кустарники с индивидуальными браслетами, каждому из которых присвоен личный номер. Сообщается, что это позволяет контролировать процесс озеленения районов.

- Кроме этого, это дает возможность более детально анализировать «зеленый каркас» районов, представленность разных пород, возрастной состав деревьев, - отметил Сергей Миронов.

Клиентов Татфондбанка и «Интехбанка» заподозрили в махинациях - они дробили вклады

Вкладчиков Татфондбанка и "Интехбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило в махинациях со вкладами, якобы, они проводили операции по дроблению денег на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог – 1,4 млн руб.).

Подобные операции проводились до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам 15 декабря, что является страховым случаем. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться.

В Татфондбанке были раздроблены вклады 3900 человек с требованиями на 4,4 млрд руб., Интехбанка – 2100 человек с требованиями на 1,7 млрд руб. В дальнейшем они могли получить свои средства через страховку. При этом на 1 декабря в Татфондбанке было 75 млрд руб. вкладов физлиц, в "Интехбанке" – 16,3 млрд руб.

«Каждый мой день трагичен». Как живет 95-летний ветеран в Казани

Не так давно в редакцию ProKazan.ru написал письмо один из самых 95-летний Михаил Капелюшник. Ветеранов, а особенно непосредственных участников боевых действий становится с каждым днем все меньше. Мы решили посмотреть, как живет один из самых пожилых ветеранов в нашем городе.

В свои 95 лет Михаил Израилевич живет один. У него есть дочь, тоже инженер, а ухаживать за ним приходит домработница. Она убирается, приносит продукты, готовит еду. Посещают его время от времени и школьники. Однако это не спасает его от тоски.

- Каждый мой день начинается трагично, - грустно говорит старик. - Я одинокий в этой самой пустой квартире. И все-таки я радуюсь каждой минуте жизни. Хочу жить, я радуюсь гостям, испытываю огромную благодарность тем, кто готов просиживать со мной часы.

Полный репортаж о жизни ветерана читайте в нашем материале.