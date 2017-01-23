В Казани построят новый военный госпиталь

В Казани будет построен новый военный госпиталь, взамен старого закрытого. Новое медучреждение будет располагаться на Оренбургском тракте, между ДРКБ и гипермаркетом «Леруа Мерлен». Об этом сообщает “Вечерняя Казань”.

На одной территории площадью 92 га с государственным военным госпиталем будет возведено и коммерческое медучредение. Заказчиком проекта выступает ГИСУ РТ. В конце 2016-го года ведомство объявило конкурс на разработку проектов планировки и межевания территории. Стоимость проекта - 1,2 млрд рублей. Пока неизвестно, какая часть территорию будет выделена под госпиталь, а какая под коммерческую застройку.

Итоги конкурса будут известны 31 января.