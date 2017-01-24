В Казани на 39 домах по праздникам будут включать световую иллюминацию

В Казани на 39 домах Кировского и Московского районов установят световую иллюминацию. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани со ссылкой на главу администраций Сергея Миронова.

- Мы проговорили с управляющими компаниями и подрядчиками, которые трудятся на территории районов, взять на себя дополнительную нагрузку и сделать световую иллюминацию. Она будет подготовлена, и когда будут праздничные мероприятия, можно будет ее включать, - цитирует ведомство слова Сергея Миронова. - В этом году планируется 39 домов так отработать.

Также чиновник рассказал о закупке в 2016-м году более 250 световых инсталляций для улиц Декабристов, Вахитова, Ибрагимова, мостов