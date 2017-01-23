Полиция разыскивает дальнобойщика из Татарстана, который пропал под Рязанью

Полиция разыскивает 44-летнего дальнобойщика из Татарстана, который пропал под Рязанью, передает «Татар-информ».

Сообщается, что Руслан Давлиев ехал на грузовике «Фредлайнер» с прицепом в виде бочки из Тулы в Нижнекамск.

Последний раз на связь с родственниками мужчина выходил 19 января, когда находился под Рязанью.

- После этого его номер стал недоступен. Утеряна связь и с напарником, который был с ним, - говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят звонить по телефону +7 919 641 81 98.