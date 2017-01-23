В сети появился фильм о Шаймиеве «В поисках Тартарии», который снял ведущий программы «Вестей в субботу» Сергей Брилев.

Фильм был снят к 80-летию первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

- Снимали мы фильм не только в Булгаре, Свияжске и Казани, а даже в Венеции с Эдинбургом. А еще - в Эрмитаже, Оружейной палате, запасниках Исторического музея в Москве, - написал на своей странице в соцсети Сергей Брилев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретились с Шаймиевым. Путин подарил ему карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау. Также президент России поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия.

- Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься, - заявил Путин, - отметил Владимир Путин.