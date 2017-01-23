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В Казани за спиной сотрудника ДПС водитель Ford заменил госномера

В Казани за спиной сотрудника ДПС водитель Ford заменил госномера
16+
Фото: скриншот видео "Бизнес Online"

В центре Казани на улице Горького водитель автомобиля Ford Explorer заменил госномера за спиной сотрудника ДПС. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На видео видно, как мужчина снимает номерной регистрационный знак припаркованного автомобиля. Под ним оказалась другая табличка, но уже с другим номером, который не совпадает с предыдущим.

Сообщается, что оба знака зарегистрированы в Татарстане.

- Первую табличку с номером мужчина кладет в багажник автомобиля, после чего повторяет ту же процедуру с номерами впереди, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это произошло в нескольких десятках метров от сотрудника ДПС.

Люция Кашапова, 24.01.2017, 14:56
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин24 января 2017, 15:07
Чувак наверно из "особых структур" , вот ему и все пофиг.
Лучший комментарий
2
33
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Горожанин24 января 2017, 15:19
Омериканский шпиен!
2
8
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2017, 15:26
вот хитрожопый питух!
1
6
Согласны с автором?
Горожданен24 января 2017, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
Омериканский шпиен!
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:-D Обама под маской?:-D:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2017, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Чувак наверно из "особых структур" , вот ему и все пофиг.
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да точно :-)
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2017, 15:49
Люди чекнутые чем только не занимаются..
2
1
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Горожанин24 января 2017, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
:-D Обама под маской?:-D:-D
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Ага, приехал мстить Путину за Трампа :-D
0
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Марсель24 января 2017, 16:00
Скорее всего один номер С...КР и второй Н...РС.Обычно на таких машинах чинуши катаются.
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Марсель24 января 2017, 16:04
С..РК оказывается .Ну а второй правительственные
0
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Горожанин24 января 2017, 16:10
Изъяли права?! За это лишение идет, если не изъяли то некуй сюда выкладывать эту ерунду безнаказвнную!
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Горожанин24 января 2017, 16:14
За парковку кто будет платить?
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