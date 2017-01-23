В Казани за спиной сотрудника ДПС водитель Ford заменил госномера

В центре Казани на улице Горького водитель автомобиля Ford Explorer заменил госномера за спиной сотрудника ДПС. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На видео видно, как мужчина снимает номерной регистрационный знак припаркованного автомобиля. Под ним оказалась другая табличка, но уже с другим номером, который не совпадает с предыдущим.

Сообщается, что оба знака зарегистрированы в Татарстане.

- Первую табличку с номером мужчина кладет в багажник автомобиля, после чего повторяет ту же процедуру с номерами впереди, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все это произошло в нескольких десятках метров от сотрудника ДПС.