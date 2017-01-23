Роспотребнадзор РТ: самая опасная для здоровья пища — японская кухня

Самая опасная для здоровья пища — японская кухня и готовые блюда в супермаркетах. Об этом сегодня во время итоговой коллегии сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Сообщается, что в 2016 году ведомство исследовало более 85 тысяч проб пищевых продуктов. Чаще всего претензии санврачей вызывали блюда японской кухни и изделия собственного производства.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре отметили, что улучшилась ситуация с овощами, количество нитратов в них снизилось в два раза.

- Отметим, что улучшилось и качество рыбы - ледяной корки (глазури) на ней становится все меньше год от года, - передает «Бизнес Online».

Отмечается, что в 2016 году с продажи снято 3,5 тыс партий пищевых продуктов и сырья. Общий объем продукции составил более 80 тонн.