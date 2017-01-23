В Челнах мужчину укусила лиса во время прогулки по городскому парку

В Набережных Челнах 36-летнего мужчину укусила лиса во время прогулки по городскому парку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Сообщается, что житель Челнов, гуляя в районе майдана, встретил лису во время прогулки и протянул к ней руку, чтобы погладить. Но животное укусило мужчину.

- Пострадавший за помощью обратился к медикам. В травмпункте мужчине обработали рану и сделали укол от бешенства, - говорится в сообщении.

Однако, по словам очевидцев, которые живут в районе пляжа в новом городе, там уже два года живет семейство лис, недалеко от бетонных конструкций. Некоторые горожане их подкармливают.