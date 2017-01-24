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Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью

Хозяин привез на время и не вернулся: как бездомные животные выживают в приюте под Казанью
16+
Фото: Елена Кривопатре, портал ProKazan.ru
Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в поселке Айша и увидел, как волонтеры заботятся о животных, которые стали никому не нужны

Приют для животных «Кот и пес», расположенный в поселке Айша Зеленодольского района, стал домом для  200 собак и 8 кошек. «Кот и пес» - это не только приют, это благотворительный фонд, цель которого, помимо защиты животных, моральное и нравственное воспитание детей. Фонд регулярно проводит «уроки добра» в школах, на которых детям рассказывается о том, почему так важно помогать беззащитным животным.

Путь до приюта очень непрост. От остановки приходится идти пешком примерно 30 минут. Зимой, проходя по открытой местности, где всегда дует холодный ветер, дорога становится еще проблематичнее. Может быть именно поэтому волонтеров здесь совсем мало.

Попадая на территорию, открывается малоприятная картина – это все напоминает послевоенный городок. Наспех сколоченные холодные будки и вольеры, недостроенный забор. Этот хаос творится в приюте из-за отсутствия не столько финансовой, сколько физической помощи.

На входе сидят две грозные собаки, оповещающие всех громким лаем о приходе гостей. Практически мгновенно все собаки поднимают шум и становится невозможным разговаривать. Проходя дальше, оказываешься во внимании животных, они норовят дотянуться лапой, понюхать, жалостно просят взглядом их погладить.

Один черный пес, завидев издалека людей, начинает радостно подпрыгивать на всех четырех лапах. Так он прыгал, пока его не погладили и не почесали за ушком. Можно представить, как ему не хватает человеческого тепла, здесь на привязи, в приюте, где таких еще две сотни.

В приюте есть небольшая кухня, где готовят для собак - земляной пол, крыша, хлипкие стены, в  углу стоят три конфорки, конечно же, готовить здесь холодно и неудобно. Есть так же небольшое хозяйственное помещение, где можно передохнуть и переночевать, если работы совсем много.

Все эти постройки выглядят очень скромно, сделаны из дерева и едва ли выглядят надежно. Хочется верить, что это все временно.

Основная деятельность приюта держится на трех людях – это директор фонда Альберт Галиев и его помощники - Максим и Оксана.


Оксана, помощница директора приюта

– Здесь мы проводим все свое свободное время - с утра до вечера, 5 дней в неделю, - рассказала корреспонденту ProKazan.ru Оксана. - Раньше, я даже не задумывалась, что без помощи людей бездомные животные страдаюn, принимала как должное бегающих по улице безнадзорных собак и кошек. Теперь мое дело я считаю своим долгом.

Директор фонда Альберт, рассказывает, что история приюта начиналась с территории складских помещений в поселке Залесный.


Альберт Галиев, директора фонда

- Там мы продержались 2 года, затем нас в срочном порядке выселили. Очень помогла администрация Зеленодольского района, которая выделила нам участок. Из двух гектаров на данный момент освоено только 40 соток, на свободной территории мы планируем построить административное здание, с ветеринарным блоком, а так же устроить небольшой огород, где будут выращиваться овощи для животных, - рассказал он.

Среди других волонтеров - трое местных жителей, которые помогают кормить собак. Чтобы выполнить самое простое задание, покормить собак, у них уходит без малого два часа.

Есть также люди, приезжающие раз в месяц, кто-то чаще. Все это обычные люди, простые работники, готовые тратить свое время на хорошее дело. Но есть и квалифицированные ветеринары и кинологи. Здесь оценят любую помощь: распространение информации, сбор средств, уборка территории, строительство вольеров и будок. Можно даже просто прийти и поиграть с собаками – они оценят ваше внимание.


Максим, помощник директора приюта

Боню "на время" привез хозяин, а от Софии отказались из-за тяжелой болезни

У каждого подопечного в приюте своя судьба: кто-то попал под колеса машины, кто-то замерзал на улице, очень многих сюда просто подбросили.

К примеру, Боня - большой лохматый пес, его привез сюда хозяин на время, сказал, что уезжает в отпуск, но так за ним и не вернулся.

Или Мишка – настоящий ветеран боевых действий. За его плечами десятки спасенных жизней. К сожалению, он стал никому не нужен, после того как потерял слух и зрение.

Еще одна красотка – София. Это сейчас ее шерсть блестит, а глаза светятся счастьем. Когда София попала в приют, на нее было даже страшно взглянуть: шерсть, как будто вырванная клочьями и а кожа покрыта гнойными ранами. У собаки была тяжелая болезнь, не заразная для человека, но опасная для других собак.

P.S. Каждое живое существо имеет право на жизнь, на любовь и теплый кров. Благодаря приюту «Кот и пес», а также многим другим приютам и фондам, было спасено большое количество жизней, многие обрели верных и любимых друзей. Нельзя забывать, что животные, чувствуют боль так же как и мы. Сделав свой вклад, пусть небольшой, мы помогаем сделать наш мир лучше.

Материал подготовила Елена Кривопатре

ProKazan.ru, 25.01.2017, 11:55
Тэги: Фотоотчет
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Комментарии

Горожанин25 января 2017, 12:39
обострение зоошизы
10
6
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Горожданен25 января 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
обострение зоошизы
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Смотри час буйствовать начнут!)
0
4
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Дамирон25 января 2017, 12:58
Молодцы ребята! Дай бог им здоровья!
4
4
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Горожанин25 января 2017, 13:07
Сбор средств вызывая сострадание у сердобольных граждан- основная задпача зоошизы. Интересный бизнесс проект у ребят.
0
5
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Горожанин25 января 2017, 13:27
Молодцы Удачи !
3
0
Согласны с автором?
Goroganin25 января 2017, 13:29
как человек относится к животным, так же он относится и к людям ребята Вы просто молодцы
3
0
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2017, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
как человек относится к животным, так же он относится и к людям ребята Вы просто молодцы
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тараканов с клопами кормишь? 8-*
крыс гладишь?
0
2
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Горожанин25 января 2017, 13:31
[***]
0
0
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