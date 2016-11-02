В Татарстане мужчину, который изнасиловал 4-летнюю девочку, осудили на 16 лет колонии

В Татарстане 56-летнего Виктора Потапова, который изнасиловал 4-летнюю девочку, осудили на 16 лет колонии строго режима. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим непогашенную судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», - сказали в ведомстве.

Причастность к совершению преступления мужчина первоначально признал, однако затем отказался от дачи показаний.

Следствием установлено, что 22 сентября прошлого года Потапов, оставшись наедине с тремя несовершеннолетними внуками сожительницы, изнасиловал 4-летнюю девочку. Позже домой пришла бабушка потерпевшей, которая увидела внучку в крови и тут же вызвала «скорую помощь».

- При этом сожительнице обвиняемый сообщил, что девочка упала. Однако в больнице медики обнаружили следы изнасилования и в тот же день злоумышленник был задержан, - отметили следователи.

Отмечается, что в 2012 году мужчина уже был осужден за изнасилование против несовершеннолетнего и приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.