Президент РТ попросил прокуратуру следить тщательно за работой коммерческих банков

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии прокуратуры попросил сотрудников надзорного ведомства и Национального банка РТ тщательно следить за работой коммерческих банков.

- Надо исключить возможность прошлогодней ситуации и снизить риск потерь клиентов со стороны вкладчиков. Эти вопросы должны находиться на особом контроле прокуратуры, - сказал Рустам Минниханов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам принять меры в отношении руководства Татфондбанка. При этом заметив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

15 декабря от управления Татфондбанком был официально отстранен Роберт Мусин, ему прекратили выплачивать заработную плату. Такое решение было принято после того, как с 14 декабря Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.