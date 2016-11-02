Наверх
20 фотографий "Мисс Казань" в Instagram: змеи, купальники и сходство с Меган Фокс
16:05, сегодня5
Названы самые популярные имена детей в Татарстане за 2016 год
17:27, сегодня
На месте снесенной остановки напротив театра Камала установят новый павильон
16:45, сегодня1
"Продам девственность и куплю таблетки сыну": как девушки РТ зарабатывают на первом сексе
16:30, сегодня7
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
Куда в Казани пускают с крупными питомцами: собака тестирует метро, автобус, кафе и отель
16:18, сегодня4
В Татарстане мужчину, который изнасиловал 4-летнюю девочку, осудили на 16 лет колонии
16:08, сегодня4
Президент РТ попросил прокуратуру следить тщательно за работой коммерческих банков
15:24, сегодня10
В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов
Полиция Татарстана разыскивает супругов-банкиров Окунь, обналичивших 52 млн рублей
15:05, сегодня15
Больницы Казани переведены на усиленный режим работы из-за высокого уровня заболеваемости
14:50, сегодня6
В Казани мужчина потребовал 750 тысяч рублей за пытки электрошокером в полиции
14:28, сегодня4
«Невеста» испугала российских знаменитостей
СМИ: экс-футболист «Рубина» вернет клубу четверть миллиона евро
14:18, сегодня1
Афиша на неделю 23-29 января: "Королевский цирк" и бесплатные катания на собачьих упряжках
14:15, сегодня
СМИ: производителей продуктов в России могут обязать обогащать пищу микроэлементами
14:01, сегодня17
В прокуратуре РТ назвали самый криминальный район Казани
13:45, сегодня16
В Казани нашли польские яблоки и турецкий виноград: их уничтожили на полигоне
13:29, сегодня16
24 января в отделении «Банк Татарстан» состоится празднование Дня студенчества
13:25, сегодня5
В Татарстане мужчина впал в кому, отравившись угарным газом на пожаре
13:08, сегодня
Очевидцы: в Казани автомобиль снес остановку напротив театра Камала
12:44, сегодня12
Завтра в ряде домов Приволжского и Советского районов отключат электричество
12:32, сегодня1
В Татарстане 200 бутылок замерзшей "незамерзайки" выбросили на обочину дороги
11:47, сегодня12
Сотрудники 7kazan.ru посетили "Школу ремонта" и узнали, как правильно красить стены
11:35, сегодня2
Семейный рекорд: у жительницы Казани родился 13-ый ребенок
11:32, сегодня48
В Казани у директора агентства недвижимости из авто украли iPhone 7, 170 долларов и золото
11:09, сегодня23
В этом году в Татарстане появятся 11 модульных лыжных баз
10:49, сегодня
Яркая fashion фото-подборка от известного казанского фотографа
10:49, сегодня5
Улица Татарстан за 120 лет: от центра Старо-Татарской слободы до речных ворот города
10:22, сегодня10
В Казани учительницу наказали за SMS с просьбой к родителям помыть кабинет
10:19, сегодня58
ГИБДД о смертельном ДТП около Борового Матюшино: там также пострадала девочка-младенец
10:08, сегодня8
СМИ: компания Samsung назвала причины возгорания Galaxy Note 7
09:30, сегодня6
В Челнах СКР возбудил дело после суицида 15-летнего школьника
09:24, сегодня4
В Минтрансе России предложили возобновить полеты в Египет
08:58, сегодня8
В Казани выбрали самую красивую девушку Татарстана: ее лучшие фото из соцсетей
08:45, сегодня40
Синоптики прогнозируют сегодня в Казани небольшую метель
06:45, сегодня1
"Нам не нужно место для выгула толпы": в Казани решается судьба парка у "Комсомольца"
19:20, 22.01.201716
Рустам Минниханов побывал в Белой мечети Болгара и показал хранящийся там древний артефакт
18:04, 22.01.201719
Чешский клуб заинтересовался вратарем казанского "Рубина"
16:43, 22.01.20177
В Казани родственники сбитого на переходе мальчика попытались на месте проучить водителя
16:16, 22.01.201732
Мороз по коже: 9 самых смелых и обаятельных жительниц Казани, купающихся на Крещение
16:00, 22.01.201733
Хоккеист "Ак Барса" Владимир Ткачев исполнил на Матче звезд свою знаменитую вертушку
15:06, 22.01.201711
В Казани полицейские ищут парня, у которого был секс с 15-летней школьницей
14:08, 22.01.201775
Минниханов пригрозил уволить глав 17 районов: "Работать не хотите - никто не заставляет"
13:41, 22.01.201731
В Казани открылся первый пункт приема новогодних елок
13:07, 22.01.20179
В Татарстане начали штрафовать водителей, мешающих уборке снега
12:15, 22.01.201740
Рустам Минниханов наградил в Кремле представителей "КАМАЗ-Мастер"
11:17, 22.01.20177
В РТ по дороге в Боровое Матюшино произошло смертельное ДТП
10:24, 22.01.201728
Сегодня в Казани ожидается необольшой снег и 11 градусов мороза
08:29, 22.01.20172
Минтруд: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
18:26, 21.01.201736
Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» потребовали санации обоих банков
17:48, 21.01.201726
В Татарстане двух сотрудниц Минэкологии поймали на взятке в рабочем кабинете
16:50, 21.01.201719
СМИ: с 2019 года будут внедрены электронные медкарты
15:54, 21.01.201714
В Казани из-за сугроба, который дорожники оставили на проезжей части, произошло ДТП
14:52, 21.01.201722
В этом году Казань закупит 15 троллейбусов и 7 трамваев
13:44, 21.01.201724
В Татарстане в этом году 305 детей-сирот получат квартиры
12:51, 21.01.20176
В Татарстане мужчина признался в убийстве, которое совершил 20 лет назад
11:58, 21.01.201716
В регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ
11:11, 21.01.201716
В Казани временно закрывается движение по улице Зои Космодемьянской
10:27, 21.01.20171
В Казани планируют отремонтировать здание Госсовета РТ почти за 15 млн рублей
09:58, 21.01.201733
Сегодня в парке Тинчурина пройдет митинг пострадавших клиентов Татфондбанка и «ИнтехБанка»
09:16, 21.01.201710
Дорожные службы на мосту «Миллениум» сбрасывали снег прямо в Казанку
08:53, 21.01.201727
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Полиция Татарстана разыскивает супругов-банкиров Окунь, обналичивших 52 млн рублей

Полиция Татарстана разыскивает супругов-банкиров Окунь, обналичивших 52 млн рублей
16+
Фото: скриншот МВД РТ

Полиция Татарстана начала искать по всей России 35-летнего Дениса Окуня и его 33-летнюю супругу Екатерину Окунь, нелегальных банкиров, которые обналичили свыше 52 млн рублей. Об б этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Согласно версии МВД, супруги Окунь создали преступное сообщество из 20 человек, которые обналичивали деньги клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.

Все участники сообщества были поделены на 4 самостоятельные группы, они подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. За подсчет денег, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов отвечали 3 человека.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность", у подозреваемых нашли оружие, наркотики, автомобили и деньги. Движимое и недвижимое имущество были арестованы.

Семь подозреваемых были арестованы, шестеро находятся под домашним арестом. Организаторы - супруги Окунь - были объявлены в федеральный розыск.

 

 

 

 

 

 

 

Н. Вильданов, 23.01.2017, 15:05
Тэги: Криминал, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

щука23 января 2017, 15:16
Я видел их
3
2
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 15:23
В мутной водице Окунь водится!
3
6
Согласны с автором?
Димон23 января 2017, 15:25
Из 52 млн. обнала они сами заработали не больше 5 млн.
3
17
Согласны с автором?
Марсель23 января 2017, 15:33
Молодцы раз умеют.По другому с нашим государством никак.Сам очень часто обращаюсь к таким людям.Свои же деньги невозможно обналичить в банках.
5
29
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Из 52 млн. обнала они сами заработали не больше 5 млн.
Развернуть
дурачок. 52 мил. это их доход. Там обороты составляли около миллиарда рублей!
4
4
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 15:39
Что с легальными банкирами?
0
11
Согласны с автором?
Марсель23 января 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
дурачок. 52 мил. это их доход. Там обороты составляли около миллиарда рублей!
Развернуть
Если даже брать 10% то 520 лямов )).А кстати когда Мусина то с Халиковым будут арестовывать???
Лучший комментарий
0
47
Согласны с автором?
Дмитрий23 января 2017, 15:49
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность", у подозреваемых нашли оружие, наркотики, автомобили и деньги."

Странно, что детской порнографии и экстримистских материалов не нашли..
1
18
Согласны с автором?
Гость23 января 2017, 15:56
А куда делись миллиарды из Татфондбанка полиции не интересно?
1
31
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
А куда делись миллиарды из Татфондбанка полиции не интересно?
Развернуть
это мелочи )))
0
8
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Если даже брать 10% то 520 лямов )).А кстати когда Мусина то с Халиковым будут арестовывать???
Развернуть
приезжай! Арестовывай!:-D
2
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Из 52 млн. обнала они сами заработали не больше 5 млн.
Развернуть
копейки
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 16:15
не тех ищут
0
6
Согласны с автором?
Шрек23 января 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
дурачок. 52 мил. это их доход. Там обороты составляли около миллиарда рублей!
Развернуть
Прочитай заголовок, ясно написано обналичили 52 млн.руб., где ты данные об их доходе увидел?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 17:22
Кроме них должны были быть арестованы и те кто перечислял им на обнал, если внимательней присмотреться то в 99 % это а) полученный откат т.е. скоммунизденные с бюджета б) черная з/п с которых не платятся нологи и отчисления в ПФР, и еще уход от других налогов. Так шта вязать надо не только обнальщиков.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2017, 17:39
видать в пфр не отчисляли )
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 34
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 47
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 60
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани