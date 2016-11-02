Полиция Татарстана разыскивает супругов-банкиров Окунь, обналичивших 52 млн рублей

Полиция Татарстана начала искать по всей России 35-летнего Дениса Окуня и его 33-летнюю супругу Екатерину Окунь, нелегальных банкиров, которые обналичили свыше 52 млн рублей. Об б этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Согласно версии МВД, супруги Окунь создали преступное сообщество из 20 человек, которые обналичивали деньги клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.

Все участники сообщества были поделены на 4 самостоятельные группы, они подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. За подсчет денег, администрирование платежей, подготовку первичных бухгалтерских документов отвечали 3 человека.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконная банковская деятельность", у подозреваемых нашли оружие, наркотики, автомобили и деньги. Движимое и недвижимое имущество были арестованы.

Семь подозреваемых были арестованы, шестеро находятся под домашним арестом. Организаторы - супруги Окунь - были объявлены в федеральный розыск.