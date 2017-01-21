СМИ: производителей продуктов в России могут обязать обогащать пищу микроэлементами

Роспотребнадзор готовит проект, согласно которому производители пищевых продуктов будут обязаны обогащать еду йодом, витаминами и микроэлементами, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.



Отмечается, что полный список продуктов, подлежащих потенциальной обязательной витаминизации, в данный момент разрабатывается ведомством, на текущий момент речь идет о хлебе, овощах и рисе. Данный проект разрабатывается в рамках стратегии Роспотребнадзора о повышении качества пищевой продукции. Предполагается, что данная стратегия ведомства разрабатывается на 30 лет вперед.



По мнению специалистов Роспотребнадзора, несбалансированный рацион, лишенный витаминов и микроэлементов, является одним из главных факторов развития ряда заболеваний. В качестве успешного примера реализации подобной инициативы в ведомстве указывают Самарскую область, где налажено «обогащенное» производство многих основных продуктов питания.

- Проблему следует решать обогащением йодом, например, воды, молока, но важно не переусердствовать: на выбранных к обогащению продуктах питания должна быть крупная надпись на этикетке, что продукт насыщен этим элементом, с противопоказаниями для тех групп населения, которым йод противопоказан, – отметил директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.