В прокуратуре РТ назвали самый криминальный район Казани

Самым криминальным районом Казани прокурор РТ Илдус Нафиков назвал Приволжский район города. Об этом прокурор РТ сообщил на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.

Так, по словам Илдуса Нафикова, в декабре прошлого года на улице Назарбаева в Приволжском районе Казани произошла массовая драка между противоборствующими группировками.

- Именно в Приволжском районе Казани в 80-90-е годы действовало большое количество ОПГ, в том числе и известная группировка «Тяп-ляп», - сказал Нафиков.

В ходе заседания прокурор Татарстана также подчеркнул, что нельзя допустить развития бандитизма в районе и потребовал от прокурора Приволжского района Казани активизировать работу в сфере предотвращения правонарушений.