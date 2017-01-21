В Казани нашли польские яблоки и турецкий виноград: их уничтожили на полигоне

В Казани в ходе проверки на прошлой неделе нашли "запрещенные" фрукты - в частности, яблоки из Польши и виноград из Турции, об этом сообщили в Россельхознадзоре РТ. Проверка была проведена на "Плодоовощной базе".

- Были обнаружены партии яблок и груш польского происхождения в количестве 237,1 кг, винограда в количестве 253 кг, томатов — 151,5 кг турецкого происхождения, винограда в количестве 15 кг и томатов в количестве 10 кг испанского происхождения, - говорится в сообщении.

Страны происхождения были указаны на этикетках, импортером является Беларусь.

Все продукты были раздавлены на полигоне.

Ввоз польских яблок и груш на территорию РФ запрещен согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 июля 2015 г "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ", он был введен в рамках контрсанкций.

Также в 2015 году Владимир Путин ввел ряд жестких мер в отношении Турции на фоне кризиса, вызванного гибелью бомбардировщика Су-24 в Сирии, который был сбит турецкими ВВС. Путин поручил приостановить действие безвизового режима с Турцией, ввел частичный запрет на поставку в Россию турецких товаров и на найм турецких граждан на работу.