Завтра в ряде домов Приволжского и Советского районов отключат электричество

24 января в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по улицам: 1-я Зеленая, 2-я Зеленая, 2-я Центральная, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Атнинская, Камышлы, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Прогонная и переулок Укромный.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Советском районе по адресам: ул.Кутуя, 2а (детский сад №293), 2/17, 25.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Советского района.