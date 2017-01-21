В Татарстане 200 бутылок замерзшей «незамерзайки» выбросили на обочину дороги

В Бавлинском районе Татарстана на обочину дороги Бавлы – Старые Чути выбросили 200 пятилитровых бутылок с замерзшей незамерзающей жидкостью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

По данным ведомства, площадь захламленной территории составила 12 кв. метров, на этикетках бутылок написано, что производитель "незамерзайки" AUTOGLEID - компания "Гарден".

Сейчас ведется административное расследование.

Напомним, ранее власти Татарстана назвали самую опасную «незамерзайку» из числа продавшихся в республике, от которой можно ослепнуть и умереть. Количество метанола было превышено в средствах торговых марок «Капелька», «Алтын», Skylux -30С, Gleid exclusive -30, Lazur -30C, Effect Plus, Nord Stream -25C, Незамерзайка -30С.