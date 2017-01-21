В Казани у директора агентства недвижимости из авто украли iPhone 7, 170 долларов и золото

В Казани из KIA Cerato, принадлежащей гендиректору одного из агентств недвижимости, украли iPhone 7, 170 долларов и золотые украшения, машина была припаркована около Центра гимнастики по улице Сыртланова. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 13 января около 18 часов.

- Из машины неустановленным пока способом была похищена сумка, в который был iPhone за 80 тыс рублей, 170 долларов и украшения, всего на общую сумму свыше 150 тыс рублей, - рассказали в следственных органах.

В полиции по данному факту накануне возбудили дело по статье "Кража". Ведется поиск преступников.