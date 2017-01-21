В Челнах СКР возбудил дело после суицида 15-летнего школьника

В Набережных Челнах Следственный комитет возбудил уголовное дело после самоубийства 15-летнего школьника Николая Н., которое произошло неделю назад. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- После проведенной по факту смерти проверки было принято решение возбудить дело по статье "Доведение до самоубийства", - отметили в следствии.

Напомним, инцидент случился 17 января. Рядом с местом смерти была найдена предсмертная записка подростка. Как сообщали в соцсетях знакомые погибшего, он был из благополучной семьи, но в последнее время находился в депрессии.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.