В Минтрансе России предложили возобновить полеты в Египет

Министерство транспорта России направило в правительство предложения по открытию регулярных рейсов в Каир. Об этом в субботу, 21 января, сообщил глава ведомства Максим Соколов во время съезда партии "Единая Россия", передает "Интерфакс".

- Да. По чартерам еще нет. Группа только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют, - сообщил Соколов.

Также министр отметил, что открытие авиасообщения между Москвой и Каиром — "вопрос ближайшего, недалекого будущего".

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет 6 ноября 2015 года. Такое решение было принято после крушение самолёта с российскими туристами. Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", совершавший рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, разбился 31 октября на Синайском полуострове. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.