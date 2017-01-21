Синоптики прогнозируют сегодня в Казани небольшую метель

Сегодня - 23 января - в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами слабая метель, сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью, утром 9-14 градусов мороза, при прояснениях до 17 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 7-12 градусов мороза.

Будьте осторожны, так как на дорогах гололедица.