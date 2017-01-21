Рустам Минниханов побывал в Белой мечети Болгара и показал хранящийся там древний артефакт

Президент Татарстана сегодня побывал в Спасском районе республики, где посетил знаменитую Белую мечеть. По традиции, фотографии со своей поездки Рустам Минниханов выложил на своих страницах в социальных сетях.

Кроме самой мечети в Болгаре, президент Татарстана запечатлел и макет комплекса мечети, а также реликвию, которая хранится в ней с 2015 года – волос пророка Мухаммеда.

Напомним, в июне 2015 года верховный муфтий России Талгат Таджуддин торжественно передал Минниханову волос пророка Мухаммеда, который ранее хранился в Уфе. Реликвию поместили в болгарскую Белую мечеть.