В Казани родственники сбитого на переходе мальчика попытались на месте проучить водителя

Ребенка госпитализировали в ДРКБ

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чуйкова и Лаврентьева. Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика, сообщил телеканал "Эфир-24".

Как рассказали очевидцы, мама мальчика шла сзади и везла детскую коляску. 19-летний водитель рассказал, что не заметил маленького ребенка, который неожиданно оказался на его пути.

- Ребенок резко выбежал на дорогу, я ничего не видел, - рассказывает молодой человек. - Услышал крик матери и сразу остановился.

Сразу после наезда произошла потасовка: родственники несовершеннолетнего пытались проучить обидчика прямо на месте происшествия.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в ДРКБ.